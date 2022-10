Die nächsten Stars sind positiv: Neuer Corona-Ausbruch bei den Bayern

Der FC Bayern München muss nach jeweils positiven Tests auf das Coronavirus vorerst auf Joshua Kimmich und Thomas Müller verzichten. Beide Nationalspieler seien symptomfrei und es gehe ihnen gut, teilte der deutsche Rekordmeister am Samstag mit. Kimmich und Müller befinden sich demnach in häuslicher Isolation.

Sie hatten beim 4:0 am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen durchgespielt. Für die Bayern steht nach dem Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag der Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag an.

Sowohl für Kimmich als auch Müller ist es nicht ihre erste Corona-Infektion. Von den Bayern hatten zuletzt Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen positiver Tests für die WM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft passen müssen, sie standen gegen Leverkusen wieder auf dem Platz.