Schon wieder Leverkusen-Wahnsinn! Meister Bayer schockt auch Dortmund

Der Wahnsinn rund um Bayer Leverkusen nimmt kein Ende. Deutscher Meister sind sie bereits, im DFB-Pokal und in der Europa League winken weitere Titel. Und noch dazu bleiben sie unschlagbar! Bayers Super-Serie hielt auch in Dortmund, auch im 45. Saisonspiel dieser Saison blieben die Rheinländer unbesiegt. Weil Abwehrmann Josip Stanisic in der siebten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 1:1 einköpfte.

Wer die Leverkusener nach dem Treffer jubeln sah, hat keine Zweifel mehr: Bayer will seine Serie ins Ziel bringen und eine ganze Saison lang ungeschlagen bleiben. Völlig losgelöst hüpften die Bayer-Profis, Trainer Xabi Alonso und der Staff nach dem Ausgleichstor herum und waren gar nicht mehr zu bändigen. Eigentlich konnten ihnen das Remis beim BVB ja egal sein. Doch diese Mannschaft trägt das ultimative Erfolgs-Gen in sich.

Leverkusens Xhaka spricht das große Ziel laut aus

„Es ist nicht immer so einfach für den Kopf. Aber wir haben eine eigene Challenge“, erklärte Leverkusens Mittelfeldmann Granit Xhaka kurz darauf bei TV-Sender DAZN. „Wir wollen ungeschlagen durch die Saison gehen.“

Dabei sah es in der teilweise hektisch geführten Partie vor 81.365 Fans nicht gut aus. Nationalstürmer Niclas Füllkrug brachte Dortmund in Führung (81.), Bayer schien in den Seilen zu hängen. Doch sie schlugen erneut in der Nachspielzeit zurück, wie so oft schon. Florian Wirtz‘ Ecke drückte Stanisic sehenswert über die Linie.

Leverkusen hält schon jetzt den Europa-Rekord

Damit geht Leverkusens einmaliger Weg (schon jetzt Europa-Rekord) weiter. Acht Spiele fehlen noch, um wirklich die komplette Spielzeit über ungeschlagen zu bleiben. Neben vier Bundesligapartien geht es im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom. Im DFB-Pokal-Finale wartet der stark abstiegsbedrohte Zweitligist Kaiserslautern.