Schon sieben Pflichtspiele: Bayern-Talent wird dennoch verliehen

Nach zwei Zugängen für die Defensive des FC Bayern gibt es in diesem Münchner Mannschaftsteil wohl einen Abgang. Linksverteidiger Frans Krätzig würde in Österreich auf einen früheren Bayern-Spieler treffen.

Bayern-Talent Krätzig steht angeblich vor einer Ausleihe zu Austria Wien. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger wird laut Sky nach Österreich wechseln. Laut dem Bericht haben sich beide Klubs am Montagabend geeinigt. Der Transfer von Krätzig ist noch möglich, da die Wechselperiode in Österreich erst an diesem Dienstag endet.

Frans Kräzig vor Wechsel zu Austria Wien

Krätzig ist beim FC Bayern München aktuell Ergänzungsspieler hinter Alphonso Davies und Raphael Guerreiro. In der Bundesliga kam er viermal zum Einsatz, zweimal durfte er im Pokal ran, einmal in der Champions League.

In Wien würde er auf den früheren Bayern-Keeper Christian Früchtl treffen, der zurzeit allerdings verletzt ist. Krätzigs Vertrag in München ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert. Für die Defensive hatten die Münchner in diesem Winter Sacha Boey von Galatasaray Istanbul verpflichtet und Eric Dier von Tottenham Hotspur ausgeliehen. (lg/dpa)