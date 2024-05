Schon Baumgart warf ihn raus: Köln-Profi vor Saisonfinale suspendiert

Justin Diehl (19) ist Kölns wohl größtes Talent, wechselt nach der Saison dem Vernehmen nach zum VfB Stuttgart. Ein versöhnliches Ende bei seinem Ausbildungsverein hat sich der 19-Jährige mit einer dummen Aktion nun scheinbar selbst verbaut.

„Justin trainiert diese Woche aus disziplinarischen Gründen individuell“, sagte Geschäftsführer Christian Keller. Der Grund dafür: Während seine Kollegen am Wochenende in einem packenden Schlussspurt nach Rückstand noch 3:2 (zur Halbzeit 1:2) gegen Union Berlin gewannen, zog es das Talent (stabd nicht im Kader) vor, sich auf einer Hochzeit eines Freundes zu begnügen – und teilte dies auch noch in den sozialen Medien, wie der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet.

Nicht Diehls erste Suspendierung

Eigentlich wollte Timo Schultz den Offensivspieler nach seinem Amtsantritt weiterhin einsetzen, nachdem ihn der damalige Trainer Steffen Baumgart permanent von den Profis ausgeschlossen hatte. Dem heutigen HSV-Coach Baumgart war es missfallen, dass Diehl seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte. Jetzt hat aber auch Schulz genug. Es folgte die Suspendierung.

Für den Klassenerhalt braucht es derweil fast schon ein Wunder: Köln (spielt in Heidenheim) steht vor dem letzten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz, der Rückstand auf den Relegationsplatz (Union Berlin) beträgt drei Punkte. Zudem ist das Torverhältnis um drei Treffer schlechter.

In dieser Saison kam Diehl insgesamt sieben Mal für die Kölner zum Einsatz. Ein Tor gelang dem Linksaußen dabei nicht.