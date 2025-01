Schon ab dem kommenden Wochenende: VAR-Revolution in deutschen Stadien!

Bereits in der kommenden Woche soll offenbar im deutschen Fußball das Pilotprojekt mit Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion nach Eingreifen des Videoassistenten gestartet werden. Das berichtet der „Kicker“.

Es gebe allerdings noch nicht in allen Stadien die technischen Voraussetzungen dafür, dass die Ansagen der Referees über deren Funk-Headsets auf die Lautsprecher übertragen werden können. Am Montag hat der Deutsche Fußball-Bund zu einer Pressekonferenz geladen und will weitere Auskünfte geben.

Eine Testphase läuft bereits in Portugal. Auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hatten die Spielleiter nach einem Videobeweis eine Ansage an das Publikum übers Mikrofon gemacht – wie es auch zum Beispiel im Eishockey üblich ist. Begründet werden die Entscheidungen nach strittigen Situationen dabei aber nicht. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch mehr Transparenz. (dpa/mb)