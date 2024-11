Blutüberströmt ausgewechselt: Barca-Star mit zehn Stichen im Gesicht genäht

Während seine Kollegen des FC Barcelona beim 5:2 im Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad am Mittwochabend ein Schützenfest feierten, verlief der Abend für Abwehr-Talent Pau Cubarsi schmerzhaft. Nach einer Stunde musste der 17-Jährige mit einer schlimm anmutenden Platzwunde im Gesicht ausgewechselt werden.

Wie der Verein später via Social Media mitteilte, wurde Cubarsi daraufhin mit zehn Stichen im Gesicht genäht. Die Fotos des lädierten Cubarsi lieferte Barça direkt mit. Trainer Hansi Flick konnte kurz darauf allerdings schon Entwarnung geben: „Pau Cubarsi geht es gut“, erklärte er.

Pau Cubarsi nach Tritt von Spajic verletzt

Ursache für die Verletzung war ein Tritt von Belgrads Abwehrspieler Uros Spajic ins Gesicht Cubarsis. Dieser sah daraufhin die Gelbe Karte.

Youngster Cubarsi kommt aus der vereinseigenen Jugend und bestritt gegen Belgrad sein viertes Spiel in der Champions League. In der Liga lief er bereits zwölf Mal auf und konnte dabei ein Tor vorbereiten. Mit einem aktuellen Marktwert von 40 Millionen Euro laut Transfermarkt.de gilt der 17-Jährige als großes Juwel der Katalanen.

FC Barcelona gewinnt gegen Roter Stern Belgrad

Mit einem 5:2-Sieg in Belgrad konnten die Katalanen die Champions-League-Partie deutlich für sich entscheiden. Bereits früh kam die Flick-Elf ins Spiel, erzielte in der 13. Spielminute das 1:0 durch Iñigo Martínez. Zwar traf eine knappe Viertelstunde später zunächst Belgrads Silas zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Barça ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.

Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski trug mit einem Doppelpack in der 43. und 53. Minute wesentlich dazu bei. Mit seinen nun 99 Toren in der Königsklasse steht der Pole kurz vor dem Erreichen eines Meilensteins. Nur zwei Minuten später traf Raphinha zum 4:1, Termin erhöhte in der 76. Minute auf 5:1. Belgrads Milson traf in der 86. Minute schließlich zum 5:2-Endstand.

Der FC Barcelona kletterte durch den nächsten Erfolg auf den sechsten Platz der Champions-League-Tabelle. Bereits drei Siege konnte das Team in vier Spielen einfahren. In der Liga trifft Barça als nächstes am Sonntagabend auf Real Sociedad.