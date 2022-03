Schock-Moment: Ex-Bayern-Star Ribéry bei Autounfall verletzt

Schreck-Moment für Franck Ribéry: Der frühere Bundesliga-Star des FC Bayern München war in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Autounfall in Italien verwickelt.

Dabei verletzte er sich laut der „Gazzetta dello Sport“ allerdings zum Glück nicht schwer und erlitt eine leichte Gehirnerschütterung.

Frank Ribéry erleidet Gehirnerschütterung bei Autounfall

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno. Der 38-Jährige saß allerdings nicht am Steuer, sondern auf dem Beifahrersitz, als das Auto gegen einen Ampelmasten knallte. Anschließend wurde Ribéry ins Krankenhaus von Battipaglia gebracht, etwa 20 Kilometer von Salerno entfernt.

Er wird einige Ruhetage verbringen müssen, teilte der Erstligist US Salernitana mit, bei dem der Flügelspieler seit Beginn dieser Saison unter Vertrag steht.

Der Verein steht gerade mitten im Abstiegskampf. Nach 25 Spieltagen steht der abstiegsbedrohte Salernitana auf dem letzten Platz der Serie A – der rettende Platz 17 ist inzwischen zehn Punkte entfernt. (sid/aba)