Schock in der Oberliga: Spieler (22) tot im Bett aufgefunden

Fassungslosigkeit beim SSV Reutlingen 05: Der Fünftligist aus Baden-Württemberg trauert um seinen Spieler Luca Meixner (22). Medienberichten zufolge wurde Meixner tot in seinem Bett aufgefunden, wie der „Reutlinger Stadt Anzeiger“ berichtet. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

„Am vergangenen Wochenende erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unser Spieler Luca Meixner am Freitag, den 27.12. im Alter von 22 Jahren unerwartet verstorben ist“, schrieb der SSV Reutlingen 05 via Instagram.

Weiter schreibt der Oberligist in seiner Nachricht: „Die gesamte SSV-Familie ist zutiefst bestürzt und fassungslos. Seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.“

Mit dem SSV Reutlingen trauern viele Vereine aus dem Amateurfußball in Baden-Württemberg. Reutlingens Liga-Konkurrent FSV 08 Bietigheim-Bissingen drückte seine Anteilnahme aus: „Tiefstes Mitgefühl aus Bietigheim-Bissingen in dieser schweren Zeit der Trauer vom Verein stehen wir fest an Eurer Seite.“

Amateurfußballvereine sprechen Beileid aus

Auf die Trauernachricht reagierten viele weitere Vereine aus der Oberliga Baden-Württemberg, darunter die SG Sonnenhof-Großaspach oder die TSG Balingen. Gegen die TSG bestritt Meixner am 7. Dezemeber sein letztes Spiel.

Ein Spieler des 1. CfR Pforzheim schrieb zudem, Meixner habe „gegen uns“ immer fair gespielt. Er wünschte dem SSV und Meixners Familie „viel Kraft“.

Drei Jahre 2. Bundesliga in Reutlingen

Luca Meixner meisterte 2021 den Sprung aus der U19 ins Oberliga-Team der Reutlinger. Der Mittelfeldspieler trug in 100 Liga- und Pokal-Partien das SSV-Wappen auf der Brust.

An einem Gedenkstein trauern und erinnern die Fans des SSV Reutlingen 05 an ihren verstorbenen Spieler Luca Meixner.

Hinter dem SSV Reutlingen 05 liegt eine höherklassige Vergangenheit: Im Jahr vor der Bundesliga-Gründung 1963 war der SSV erstklassig, spielte in der damals klassenhöchsten Oberliga Süd. Reutlingen stieg im Jahr 2000 als Meister der Regionalliga Süd unter Trainer Armin Veh in die 2. Bundesliga auf und 2003 wieder ab, als dem Verein wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen sechs Punkte abgezogen wurden.

2010 folgte der Abstieg von der vierten in die fünfte Liga, wo der SSV seitdem ununterbrochen spielt. In der laufenden Saison rangiert der Ex-Zweitligist auf dem 10. Tabellenplatz. ™