Schock für Eintracht Frankfurt: Torwart Trapp fällt lange aus

Der Routinier verletzt sich bei einer Routine-Bewegung. In nächster Zeit kann sich ein junger Brasilianer im Eintracht-Tor beweisen.

Der frühere Nationaltorwart Kevin Trapp wird Eintracht Frankfurt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel für mehrere Wochen fehlen. Das teilten die Hessen nach einer eingehenden Untersuchung des 33-Jährigen mit.

Trapp hatte sich die Verletzung am Samstag beim 2:1-Sieg in Wolfsburg auf ungewöhnliche Weise bei einem Abschlag zugezogen und musste bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt werden. „Trappo hat einen Stich gemerkt, als er den Ball weggeschlagen hat“, schilderte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller nach dem Abpfiff die Szene.

Trapp verpasst damit nicht nur die kommenden Bundesliga-Spiele, sondern auch den Auftakt in der reformierten Europa League. Dort treffen die Frankfurter im ersten Spiel der Liga-Phase am 26. September vor heimischer Kulisse auf Slavia Prag. Der Ausfall des Routiniers bescherte dem 21 Jahre alten Ersatztorwart Kauã Santos in Wolfsburg ein unerwartetes Bundesliga-Debüt. Der junge Brasilianer war im vergangenen Jahr von Flamengo Rio de Janeiro nach Frankfurt gewechselt und soll Trapp auch in den kommenden Wochen vertreten. (dpa/mp)