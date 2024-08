Schock am ersten Spieltag: Horror-Verletzung in der Premier League

Im Premier-League-Duell zwischen Nottingham Forest und Bournemouth kam es früh zu einem beunruhigenden Zwischenfall. Danilo, defensiver Mittelfeldspieler von Nottingham, zog sich möglicherweise eine ernsthafte Verletzung am linken Fuß zu und musste das Spielfeld auf einer Trage verlassen.

Das Unglück eriegnete sich bereits in der 14. Spielminute: Danilo war in einem Luftduell mit Bournemouths Antoine Semenyo leicht aus dem Gleichgewicht geraten und unglücklich auf dem Rasen gelandet. Die Bilder, die folgten, ließen keinen Zweifel an der Schwere der Verletzung. Das Sprunggelenk des 23-Jährigen verdrehte sich so stark, dass sein Bein in eine unnatürliche Richtung zeigte. Schiedsrichter Michael Oliver erkannte sofort den Ernst der Situation und ließ die medizinischen Betreuer aufs Feld eilen.

Nottingham-Trainer Santo: „Es sieht ernst aus“

„Es ist eine schwierige Situation für uns alle, besonders für Danilo. Wir wissen noch nicht genau, was passiert ist, aber es sieht ernst aus. Er ist nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch“, äußerte sich Nottinghams Trainer Nuno Espírito Santo.

Während Danilo auf einer Trage vom Platz gebracht wurde, reagierten die Fans mit Danilo-Sprechchören und Applaus. Eine endgültige Diagnose steht jedoch noch aus.