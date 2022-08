„Schneller und intelligenter Spieler“: Milan stellt Ex-Schalker vor

Schalke 04 lässt seinen Innenverteidiger Malick Thiaw ziehen. Der deutsche U21-Nationalspieler wechselt zum AC Mailand. „Der FC Schalke 04 hat aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots einem Wechsel des Innenverteidigers in die Serie A zugestimmt“, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Montagabend mit.

Der 21 Jahre alte Thiaw war seit 2015 bei den Schalkern und durchlief alle Jugend-Teams. Noch am Samstag hatte er in der Bundesliga beim 1:6 gegen Union Berlin auf dem Platz gestanden. In Mailand unterschrieb Thiaw einen Fünfjahresvertrag.

„Schwierige Entscheidung“: Schalke lässt Thiaw aus finanziellen Gründen ziehen

Laut der „Gazzetta dello Sport” soll die Ablöse für den 21-Jährigen bei sechs Millionen Euro liegen. Mit Boni sollen bis zum zehn Millionen Euro für Schalke drin sein.

„Es war für uns eine schwierige Entscheidung, Malick ziehen zu lassen“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder: „Wir müssen bei allen Entscheidungen immer auch die wirtschaftlichen Aspekte beachten – so wie im vergangenen Winter, als wir einen Wechsel noch abgelehnt hatten. Die Rahmenbedingungen jetzt sind andere und finanziell so gut, dass wir dem Transfer nun zugestimmt haben.“

Thiaw gilt als Wunschkandidat von Milans Trainer Stefano Pioli. „Malick ist ein schneller und intelligenter Spieler mit guter Technik. Er ist absolut geeignet, um in unserer Mannschaft zu spielen“, sagte der Coach.

Schalke will noch im Laufe der Woche einen Ersatz verpflichten. „Unser Plan sieht es vor, dass wir in der Innenverteidigung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, um den Konkurrenzkampf im Kader maximal hochzuhalten“, sagte Schröder.(dpa/tw)