Das ging in die Hose! Schlüpfriger Tweet des VfL Bochum wird zum Internet-Hit

Dieser Tweet setzte dem Slapstick-Spiel die Krone auf: Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Bochum sorgte schon auf dem Rasen für kuriose Szenen. Durch den starken Regen verkam die Begegnung zu einer Schlammschlacht. Dies hatte zur Folge, dass Bochum-Torwart Manuel Riemann der Ball durch die Finger flutschte, woraufhin der Keeper mit einem Hosenzupfer den spielentscheidenden Elfmeter verursachte. In einer anderen Situation griff Riemann sicher zu. Dafür flutschte es beim englischen Twitter-Kanal des VfL umso mehr.

Eine eigentlich unspektakuläre Szene ist jetzt der Lacher im Netz. Ritsu Doan flankte einen Ball in den Bochumer Strafraum, den Manuel Riemann problemlos abwehrte. Kein großer Aufreger. Wenn da nicht der Kommentar des englischen Twitter-Accounts wäre. Dort wird die Situation folgendermaßen beschrieben: „Doan’s cross-cum-shot saved comfortably by Manu“. Zu deutsch übersetzt: „Doans Querschläger-Samenerguss wehrt Riemann locker ab“.

Über 8000 Likes an einem Tag: Bochum-Tweet geht im Netz viral

Logisch, dass der Tweet im Internet viral geht. Der VfL löschte den Tweet zwar umgehend, doch die Twitter-Seite „Out of context football“ postete einen Screenshot des Tweets, der nach einem Tag über 8000 Mal geliked wurde.

Immerhin reagierte der VfL mit einem lockeren Tweet auf den Viralhit: „This one was easy for our defence to clean up…“ schrieben die Bochumer, auf deutsch: „Das war für unsere Defensive einfach aufzuwischen.“