„Schlechte Saison verdient“: Star-Trainer Guardiola dünnhäutig vor dem Anpfiff

Teammanager Pep Guardiola hat auf die anhaltende Kritik an ihm und seiner Mannschaft beim englischen Meister Manchester City trotzig reagiert. Er habe mit seinem Team „alle Rekorde in England aufgestellt“, sagte Guardiola vor dem Ligaspiel gegen Newcastle United am Samstag (16 Uhr/Sky): „Wer würde jetzt im modernen Fußball 100 Punkte sammeln? Ich warte. Oder vier Titel in Folge? Ich warte.“

Auch der so starke Tabellenführer FC Liverpool, aktuell 16 Punkte vor den fünftplatzierten Citizens, schaffe bis zum Saisonende „keine 100 Punkte – 99, aber nicht 100“, so Guardiola weiter. Selbst wenn der Ex-Klub von Jürgen Klopp unter dessen Nachfolger Arne Slot jedes noch ausstehende Spiel gewinnt, ist die Rekordmarke von ManCity in der Tat nicht zu erreichen.

Pep Guardiola bekommt Bestätigung von Ilkay Gündogan

Guardiolas Mannschaft, die auch in der Champions League nach der 2:3-Heimniederlage gegen Real Madrid im Playoff-Hinspiel ungewöhnlich früh vor dem Aus steht, habe es sich angesichts der großen Leistungen der vergangenen Jahre „verdient, eine schlechte Saison zu haben“, erklärte Guardiola: „Wir haben es verdient, nicht so zu sein, wie wir waren. Das sind menschliche Wesen, so etwas kann passieren.“

Die Liga sei dem 54-Jährigen zufolge in den vergangenen zwei Jahren zudem noch einmal deutlich stärker geworden, dies habe ihm auch der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, der im Sommer nach einem Jahr beim FC Barcelona nach Manchester zurückgekehrt war, bestätigt. „Die Mannschaften sind in allen Bereichen viel, viel, viel besser“, sagte Guardiola. (sid/mp)