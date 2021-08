Schlägt Pep doch noch zu? Kane spielt nicht für Tottenham

Fehlt die Fitness oder fehlt der Wille? Auf jeden Fall fehlt Harry Kane, wenn sein Klub Tottenham Hotspur am Donnerstag in der Europa Conference League beim portugiesischen Verein FC Pacos de Ferreira antritt. Die Spekulationen über einen Wechsel des WM-Torschützenkönigs reißen nicht ab.

Kane, der von Spurs-Trainer Nuno Espirito Santo in den Kader für Hin- und Rückspiel berufen wurde, trat die Reise nach Informationen von „The Athletic“ wegen mangelnder Fitness nicht an. Der 28-Jährige, der trotz eines bis 2024 gültigen Vertrags bei den „Spurs“ von Meister Manchester City umworben wird, hatte sich nach der Europameisterschaft verspätet aus dem Urlaub auf den Bahamas und in Florida zurückgemeldet und musste obendrein eine fünftägige Corona-Quarantäne absolvieren.

Tottenham reist ohne Stürmerstar Kane nach Portugal

Bei Tottenhams Premier-League-Sieg gegen Manchester City (1:0) am Sonntag hatte er noch nicht im Kader gestanden, die Fans verspotteten ihn mit dem Gesang „Are you watching, are you watching, Harry Kane?“ – Harry Kane, hast du das gesehen?

Erst am Dienstag trainierte Kane erstmals wieder voll mit der Mannschaft, die er eigentlich verlassen will. Das hatte er im Sommer unmissverständlich klargemacht und sich auf eine angebliche stillschweigende Vereinbarung mit Klub-Boss Daniel Levy berufen, nach der ihm keine Steine in den Weg gelegt werden sollten.

Guardiola will Kane weiter zu Manchester City locken

Kane gilt als Wunschspieler von City-Trainer Pep Guardiola. Laut britischen Medien hat das aus Abu Dhabi alimentierte Manchester City bereits im Juni ein Angebot über 118 Millionen Euro für Kane abgegeben, das Tottenham jedoch ablehnte. Levy soll 188 Millionen Euro Ablöse fordern, zumal ist unklar, ob er bereit ist, seinen wertvollsten Spieler ausgerechnet an einen Liga-Konkurrenten abzugeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Respektlos! Die Schimpftirade von Cristiano Ronaldo auf Instagram

Kane wiederum, der in 336 Spielen für die „Spurs“ 221 Tore erzielt hat, will endlich Titel gewinnen. Und auch wenn er am Sonntag beim Sieg seines Noch-Klubs zugeschaut hat, dürfte er Manchester City dafür immer noch als bessere Adresse betrachten. Die Transferphase in der Premier League endet am 31. August.