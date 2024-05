Schiri mit Ball abgeschossen: DFB sperrt Zweitliga-Busfahrer

Sperre für den Busfahrer: Das DFB-Sportgericht hat Thomas Laschuk, Mannschafts-Chauffeur und Zeugwart des Zweitligisten Karlsruher SC, mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt. Dies teilte der Verband am Dienstag mit.

Laschuk hatte am Sonntag beim Spiel gegen Hannover 96 (1:2) einen Ball aus dem Seitenaus in Richtung Spielfeld geschossen und dabei Schiedsrichter-Assistent Luca Schlosser an der Hüfte getroffen. Der Busfahrer hatte dafür die Rote Karte gesehen.

KSC-Busfahrer Laschuk traf den Schiedsrichter-Assistenten

Wie üblich bei einem Innenraumverbot darf auch Laschuk sich eine halbe Stunde vor Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Spielende weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.. Auch der „unmittelbare oder mittelbare Kontakt zur Mannschaft“ ist dem Busfahrer untersagt.

Laschuk ist bereits seit 2012 Busfahrer des KSC. Ob er die Mannschaft zum letzten Auswärtsspiel am Sonntag in Elversberg fahren wird, war zunächst offen.