Schiedsrichter verletzt: Zweitliga-Spiel unterbrochen – Spieler in der Kabine

Wegen einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel (26) musste die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga in der 23. Minute beim Stand von 0:0 unterbrochen werden. Erst nach einer knappen Viertelstunde konnte die Begegnung fortgesetzt werden, die Teams waren zwischenzeitlich in der Kabine verschwunden gewesen.

Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt und bei dichtem Schneetreiben verletzte sich der Unparteiische offenbar an der Wade und schickte die Mannschaften zunächst in die Kabine. Zunächst war unklar, wie es überhaupt weitergeht.

Schiedsrichter Richard Hempel verletzt sich bei Zweitliga-Spiel

Nach ein paar Minuten kehrten die Teams schließlich aus der Kabine zurück und machten sich einige Augenblicke lang warm. Etwa eine Viertelstunde nach Beginn der Unterbrechung pfiff der Vierte Offizielle Assad Nouhoum (29) die Partie wieder an, Hempel übernahm stattdessen die Rolle von Nouhoum an der Seitenlinie. Das Spiel ruhte auch deshalb so lange, weil die beiden Referees erst ihr Headset tauschen mussten.

Für den 26-jährigen Hempel ist es der vierte Einsatz in der 2. Liga in dieser Saison. Erst vor einer Woche hatte sich Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych (48) in seinem 344. Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart verletzt und musste in der Halbzeit wegen eines Kreuzbandrisses ersetzt werden.

Nach Wiederbeginn entschied die Fortuna das Spiel und siegte deutlich mit 5:0 (3:0). Vincent Vermeij (39./45.+3/56., Handelfmeter), Ao Tanaka (41.) und Jona Niemiec (84.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten der Rheinländer.