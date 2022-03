Schiri-Assistent von Bierbecher getroffen: Spielabbruch in Bochum!

Skandal im Freitagabend-Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wurde beim Stand von 0:2 unterbrochen, weil Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Bierbecher getroffen worden ist. Es folgt dann die Entscheidung zum Abbruch der Partie.

Durch Tore von Alassane Plea (55.) und Breel Embolo (61.) führten die „Fohlen“ im Vonovia-Ruhrstadion mit 2:0, als sich in der 70. Minute die verhängnisvolle Szene abspielte. Gittelmann wurde von hinten mit einem Bierbecher am Kopf getroffen und ging auf die Knie. Schiedsrichter Benjamin Cortus unterbrach die Partie nach dem Hinweis seines Assistenten. Das Gespann ging in die Kabine.

Schiedsrichter in Bochum von Bierbecher getroffen

Die Gladbacher Spieler verschwanden in die Katakomben, die Bochumer blieben zunächst auf dem Platz. Der Stadionsprecher ließ zunächst nur verlauten, dass die Partie unterbrochen sei. Der Stadionsprecher gab dann den Abbruch bekannt.

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zeigte sich entrüstet, sagte bei DAZN: „Man muss sich in aller Form entschuldigen für den Vorfall. Es ist sehr schade, dass wir das erste Mal wieder vor 25.000 Zuschauern spielen dürfen und das Spiel kein sportliches Ende findet. Das ist nicht akzeptabel. Wir müssen uns in aller Form entschuldigen.“