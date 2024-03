Scheidungs-Zoff bei Bundesliga-Star: Ex-Frau versteigert sein WM-Finaltrikot

Beim argentinischen Weltmeister und Leverkusen-Star Exequiel Palacios (25) tobt aktuell ein unschöner Trennungsstreit. Die Ex-Frau des Mittelfeldmanns unterhält ihre Instagram-Follower stets mit Neuigkeiten aus der Schlammschlacht. Jetzt hat der Zoff einen neuen Höhepunkt erreicht, wie „Bild“ berichtet.

Exequiel Palacios sieht sich schweren Vorwürfen seiner Ex-Frau Yésica Frias (30) ausgesetzt, die dem 28-fachen Nationalspieler mangelnde finanzielle Unterstützung vorwirft. Konkret soll es sich dabei um eine gemeinsam erworbene Immobilie im Großraum Buenos Aires handeln.

Zudem fehle laut Frias noch eine ganz entscheidende Unterschrift von Palacios: „Ich möchte, dass er meine Scheidung unterschreibt. Ich verlange von ihm nur, was mir gehört, nicht einmal das eheliche Vermögen, das er in Deutschland hat“, so die Forderungen der 30-Jährigen.

Ezequiel Palacios ist aktuell der einzige amtierende Weltmeister, der in der Bundesliga unter Vertrag steht. picture alliance / GES/Marvin Ibo Güngör Ezequiel Palacios ist aktuell der einzige amtierende Weltmeister, der in der Bundesliga unter Vertrag steht.

Grundsätzlich sind finanzielle Streitigkeiten im Zuge einer Trennung nichts außergewöhnliches. Jedoch sind im Normalfall lediglich Scheidungsanwälte, Familie und enge Freunde in die sensiblen Angelegenheiten eingeweiht. Jésica Frias hingegen nutzt ihre Reichweite auf Instagram (über 96.00 Follower) sowie private TV-Kanäle, um die Vorwürfe gegen den Leverkusen-Star publik zu machen.

Palacios‘ WM-Finaltrikot wurde schon versteigert

Aus Frust und Rache drohte Frias in der argentinischen TV-Sendung „Socios del Espetáculo“ an, „alles zu verkaufen, was nötig ist“. Und die Drohungen wurden direkt in die Tat umgesetzt. Die Influencerin versteigerte Palacios‘ Trikot vom WM-Finale, dass die Widmung „Für die einzige Liebe meines Lebens“ trägt.

Denn zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft waren Frias und Palacios noch ein Paar. Direkt unter dem Post deutete sie an, noch weitere Erinnerungsstücke zu verkaufen, um sich ihren finanziellen Anteil an der Trennung zu sichern.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock: Frankreich-Profi nach Zusammenprall im künstlichen Koma

Leverkusen-Boss Simon Rolfes sagte der „Bild“ zu dem kuriosen Fall: „Wir als Verein kennen durch unseren Spieler das Trennungsthema seit geraumer Zeit. Pala hat sich in dem Trennungsjahr nie etwas zuschulden kommen lassen. Er erfährt durch Bayer 04 jegliche Unterstützung, damit der Scheidungsprozess sowohl in Deutschland als auch in Argentinien ganz normal abgewickelt wird. Dass seine Ex-Frau öffentlich Ansprüche gelten machen will, spricht wohl für sich.“

Bayer Leverkusen stellt sich hinter Palacios

Sportlich gesehen gibt es für Palacios aktuell immerhin Grund zur Freude: Nach wochenlanger Verletzungspause ist eine Kadernominierung für das Derby am Sonntag gegen den Köln wahrscheinlich.