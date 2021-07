Schalke-Sensation: Matthew Hoppe: Gläubiger Hattrick-Held aus Kalifornien

Nach fast einem Jahr endlich wieder ein Sieg! Dank Dreifach-Torschütze Matthew Hoppe, der Hoffenheim fast im Alleingang abschoss, hat Schalke seine historische Negativserie in der Bundesliga nach 30 Spielen beendet.

Umjubelter Matchwinner beim 4:0-Sieg über Hoffenheim war der 19 Jahre alte Stürmer Matthew Hoppe mit seinen ersten Bundesliga-Toren in der 42., 57. und 63. Spielminute.

Hoppe über ersten Bundesliga-Hattrick: „Ich habe keine Worte dafür“

„Ich habe keine Worte dafür. Das erste Tor war das einfachste, denke ich, es war einfach eine Instinkthandlung“, sagte der US-Amerikaner bei Sky. „Man hat gesehen, dass wir 90 Minuten lang gekämpft haben. Das war schön zu sehen. Ich hoffe, das Team kann weiter so kämpfen, zuversichtlich bleiben und die Liga halten.“

Matthew Hoppe: Gläubiger Hattrick-Held aus Kalifornien

Der gläubige Hoppe, der sich bei Instagram als „Believer in Jesus Christ“ bezeichnet, dankt zudem Gott für die Unterstützung.

Ein Sonderlob bekam Hoppe indes auch vom neuen Schalke-Trainer Christian Gross: „Hoppe hat einen grandiosen Tag erwischt, den er immer in Erinnerung behalten wird“, befand Gross.

Wer ist Schalke-Hoffnung Matthew Hoppe?

Doch nicht nur wegen seinen drei Treffern wird der junge Angreifer diesen Tag in Erinnerung behalten. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass den Schalkern die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin erspart. Die Berliner waren in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Spiele nacheinander sieglos geblieben.

Bei der Hoppe-Gala ging das Bundesliga-Comeback von Sead Kolasinac nach dreieinhalb Jahren fast ein wenig unter. Doch den Schalker Fans dürfte dies relativ egal sein.

Seit dem 17. Januar durften die Anhänger des Traditionsvereins endlich wieder einen Sieg ihrer Schützlinge feiern – und Hoppe stand dabei im Mittelpunkt. Doch wer ist der 1,91 Meter große Stürmer?

Hattricks für Matthew Hoppe keine Seltenheit

Geboren am 13. März 2001 in Yorba Linda im US-Bundesstaat Kalifornien erblickte Hoppe das Licht der Welt. Seine Karriere begann 2015 beim FC Golden State, ehe er über mehrere Wege 2017 in der Barca Residency Academy in Arizona, einem US-Projekt des großen FC Barcelona, landete. In seinen zwei Jahren in der Barca-Academy schoss der Angreifer die amerikanischen Jugendligen in Grund und Boden.

In seiner ersten Saison erzielte er 24 Tore in 30 Spielen. In der Spielzeit darauf war er mit 29 Treffern sogar Bester in seiner Altersklasse im US-Nachwuchsfußball, wobei ihm gleich fünf Hattricks gelangen.

Ex-Schalke-Trainer schenkt Hoppe Bundesliga-Debüt

Mit seinen Toren am Fließband spielte sich Hoppe ins Blickfeld mehrere europäischer Vereine – unter anderem in das von Schalke. 2019 lotsten die Gelsenkirchener den US-Amerikaner nach Deutschland, wo er fortan für die U19 der Königsblauen zum Einsatz kam.

Nach nur einer Spielzeit schaffte er den Sprung in die zweite Mannschaft, die in der viertklassigen Regionalliga West spielt.

Mit übermäßig vielen Toren war dann aber erstmal Schluss. Lediglich ein Treffer gelang Hoppe in 16 Spielen für Schalkes Zweite. Trotzdem wurde der Stürmer am 28. November 2020 vom Ex-Schalke-Trainer Manuel Baum in den Profikader gegen Gladbach berufen. Gegen die Fohlen feierte Hoppe sogar gleich sein Startelf-Debüt – konnte jedoch, genau wie seine Mitspieler, nicht überzeugen. Man verlor mit 1:4.

Schalkes Rekordbrecher Matthew Hoppe auf einer Stufe mit einem Ex-HSV-Spieler

Vier Spiele später stand sein Name dann beim wichtigen Schalker Sieg gegen Hoffenheim gleich drei Mal auf der Anzeigetafel. Damit ist er der erste US-Amerikaner und zeitgleich auch jüngste Schalke-Profi, dem dieses Kunststück gelang.

Es ließ ihn obendrein auch zum drittjüngsten Dreierpacker der Bundesliga-Historie aufsteigen. Den letzten Hattrick für Schalke erzielte indes Ex-HSV-Spieler und heutiger Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting.

Mit dem so wichtigen Sieg gegen Hoffenheim verließ Schalke nicht nur den letzten Tabellenplatz, er gibt den Fans auch neuen Mut im bereits angekommenen Abstiegskampf.

Mit Matthew Hoppe könnte in Schalke zudem ein neuer Hoffnungsträger gefunden worden sein. Jetzt gilt es, den erst 19-Jährigen Angreifer behutsam weiter aufzubauen.