Schalke stoppt BVB-Siegesserie – Fotograf bei Derby von Fackel getroffen

Was für ein emotionales Revierderby! Borussia Dortmund hat nun vorerst den direkten Kontakt zu Spitzenreiter Bayern München verloren. Denn beim Abstiegskandidaten Schalke 04 kam der BVB im 100. Bundesligaduell der Erzrivalen nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und büßte zwei Punkte auf den Rekordmeister ein. Der FC Schalke 04 baute damit seine Erfolgsserie aus – die Königsblauen sind nun schon seit sieben Spielen ungeschlagen.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck (38.) und Raphael Guerreiro (60.) brachten die Dortmunder zweimal in Führung. Marius Bülter (50.) und der eingewechselt Kenan Karaman (79.) glichen für die Gelsenkirchener aus, die damit einen BVB-Vereinsrekord verhinderten: Mit dem neunten Bundesliga-Dreier in Folge hätte Dortmund für eine neue Bestmarke gesorgt.

Pyro-Feuerwerk vor dem Spiel – Fotograf von Fackel getroffen

Weit vor dem Spiel kam es zunächst zu einer unschönen Szene: Eine Bengalische Fackel aus dem Dortmunder Gästeblock traf einen Fotografen im Stadion. Der Mann habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet, bestätigte die Polizei Gelsenkirchen.

Außerdem zündelten beide Fanlager kurz vor dem Anpfiff ein großes Pyro-Feuerwerk ab. Der Gästeblock war feuerrot getaucht, die Heim-Fans zündeten blau-weiße Rauchbomben.

Dortmund geht personell geschwächt ins Derby

Nach Pyro-Feuerwerk in beiden Fankurven versuchte der BVB, sich im Nebel zu orientieren und das Spiel vor 61.571 Zuschauenden gegen früh attackierende Gastgeber zu kontrollieren. BVB-Coach Edin Terzic stellte gegenüber dem Champions-League-Aus beim FC Chelsea (0:2) auf vier Positionen um – zweimal notgedrungen: Julian Brandt (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fiel verletzt, Kapitän Marco Reus erkrankt aus. Unter anderem kehrte Derby-Routinier Hummels in die Startelf zurück.

Die Schalker Anhänger feierten jede Grätsche indes wie ein Tor. Dortmund gab durch Julian Ryerson einen ersten Warnschuss ab (5.), Guerreiro prüfte erstmals Torhüter Ralf Fährmann (19.), den einzigen im S04-Team, der schon mal ein Derby gewonnen hatte.

BVB-Führung durch Schlotterbeck

Der BVB verlängerte seine Ballbesitzphasen, Schalke griff immer mehr zu Fouls. Die größte Chance hatte zunächst aber der Außenseiter: Nach einem Ballverlust von Hummels steuerte Rodrigo Zalazar allein auf das Dortmunder Tor zu, schoss aber überhastet drüber (25.). Auf der Gegenseite fabrizierte Moritz Jenz beinahe ein Eigentor (27.).

Wenn der BVB schnell kombinierte, hatten die Königsblauen Probleme: So auch, als Donyell Malen (30.) und Marius Wolf (37.) an Fährmann scheiterten. Schlotterbeck traf aus der Distanz, als er nicht angegriffen wurde. Es war die logische Konsequenz aus der immer deutlicheren Überlegenheit der Gäste.

Schalke gleicht nach Rückstand zweimal aus

Doch Schalke steckte den ersten Rückstand in der Rückrunde weg: Nach einer Hereingabe von Michael Frey erzielte Bülter den Ausgleich. Es war das dritte Tor des Außenstürmers in den letzten drei Spielen. Lange über den Ausgleich freuen konnten sich die Gelsenkirchener nicht. Guerreiro brachte die Gäste mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel erneut in Führung. Doch der in der 68. Minute eingewechselte Karaman glich abermals aus.

Nach dem Spiel feierten die Schalker ihre derzeit offenbar nicht zu schlagenden Profis und sangen: „Die Nummer eins im Pott sind wir!”

Frust dagegen beim BVB nach einer verkorksten Woche inklusive Champions-League-Aus. „Das muss man jetzt akzeptieren“, sagte Schlotterbeck bei Sky: „Wenn wir das 3:1 machen, ist es vorbei. Trotz allem dürfen wir nicht zwei Gegentore fangen.“ Unter dem Strich sei das Remis „zu wenig“. (dpa/sid/tie)