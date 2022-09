Sané entzaubert Inter! Bayerns Champions-League-Serie geht weiter

Wenn es in der Bundesliga für Bayern-Verhältnisse mal nicht läuft (zwei 1:1 in Folge), dann holen sie sich das Selbstvertrauen eben in der Königsklasse. In dem Wettbewerb, in dessen Gruppenphase die Münchner nach Mittwochabend seit 29 Spielen ungeschlagen sind. Das 2:0 bei Inter Mailand setzte die nunmehr fünf Jahre währende Serie fort.

Julian Nagelsmann schlug sich bei Leroy Sanés Treffer fast demonstrativ auf die Brust. Als wollte er sagen: Es war richtig, den 26-Jährigen erneut in die Startelf zu berufen. Sané verarbeite einen Kimmich-Pass elegant, umkurvte Inters Keeper Onana und schob ein (25.).

Champions League: Bayern gewinnt 2:0 bei Inter

„Ich habe den Raum gesehen und wusste, dass sie hoch stehen und Lücken haben“, sagte der Torschützen nach der Partie bei DAZN. „Jo hat mich gut gesehen, es war ein super Ball von ihm.“

Edin Dzeko hätte in der Mailänder Drangphase ausgleichen können (35./50./ 54.), tat es aber nicht. Nur d‘Ambrosio traf noch einmal – aber ins eigene Tor, nachdem Coman und wieder Sané die Abwehr schwindelig gespielt hatten (66.). Das sollte den Bayern reichen.