„Sexy” Bayern: Salihamidzic kündigt weitere Transfers an

Der FC Bayern München war in diesem Sommer schon sehr aktiv auf dem Transfermarkt, das wird wohl auch so bleiben. Von dem Klub geht laut Hasan Salihamidzic eine unwiderstehliche Anziehungskraft auch für Topstars aus.

„Für die Spieler ist es sexy, mit diesem Klub und diesem Trainer in die Zukunft zu gehen“, sagte der Sportvorstand dee „Bild”.

FC Bayern: Salihamidzic spricht mit Juve wegen de Ligt

Wegen der bereits getätigten und noch zu erwartenden Transfers geht Salihamidzic optimistisch in die kommenden Spielzeit. „Wenn man unsere Mannschaft anschaut, glaube ich, dass wir gut gerüstet sind und das wir uns auf die nächste Saison freuen können“, sagte er.

Ähnlich zuversichtlich ist er bezüglich des Werbens um Wunsch-Abwehrchef Matthijs de Ligt (Juventus Turin). Ihm sei es wichtig gewesen, sich beim Treffen mit den Verantwortlichen der alten Dame „an einen Tisch“ zu setzen: „Ich war als Spieler vier Jahre da, habe ein gutes Verhältnis zum Klub. Wir haben zwei Gespräche geführt, jetzt müssen wir uns gedulden und schauen, was passiert.“

Und auch nach einer Verpflichtung des Niederländers muss noch nicht Schluss sein. Aufgrund der umfangreichen Vorarbeit sieht Salihamidzic den FC Bayern auf dem Transfermarkt „in einer guten Position“, das mache es einfacher. „Wir lassen unsere Augen und Ohren offen, schauen, was auf dem Transfermarkt passiert und werden das Beste für den FC Bayern machen“, kündigte er an: „Wir hören uns um, was unsere Mannschaft noch verstärkt.“ (sid/mvp)