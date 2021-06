Salah und Mane für Liverpool: 0:2! Klopp kontert Leipzig aus

Erleichterung bei Jürgen Klopp: RB Leipzig misslang die große Aufholjagd gegen seinen FC Liverpool. Nach dem 0:2 im Hinspiel verloren die Sachsen auch die zweite Partie in Budapest mit 0:2.

Leipzig kann sich nun voll auf die Bayern-Jagd in der Bundesliga konzentrieren – und Klopp ein schwierige Saison vielleicht doch noch glücklich enden lassen.

0:2! Leipzig scheitert mit Aufholjagd gegen Liverpool



Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hatte gegen den in der heimischen Liga schwächelnden englischen Meister eine Überraschung parat: Emil Forsberg stand nach seiner Knieverletzung wieder in der Startelf, um die Überraschung doch noch zu schaffen.

Klopp atmet auf: Liverpool im Champions-League-Viertelfinale



Tatsächlich besaß Forsberg (32.) neben Dani Olmo (10.) die beste RB-Chance vor der Pause, doch die Leipziger trafen ebenso wenig wie Liverpool. Mo Salah (24.) und Diogo Jota (45.) demonstrierten mit ihren vergebenen Chancen, dass bei den „Reds“ vorne der Wurm drin ist. Defensiv überzeugte die Klopp-Elf allerdings.

Leipzigs Christopher Nkunku und Liverpools Trent Alexander-Arnold im Kampf um den Ball imago images/Matthias Koch Foto:

Zur zweiten Hälfte brachte Nagelsmann seinen Edeljoker Alexander Sörloth für den Defensiv-Strategen Kevin Kampl. Leipzigs „Bullen“ mussten den Druck und das Risiko erhöhen, bissen sich aber an Klopps Riegel fest. Nach einer Stunde griff Nagelsmann erneut in die Trickkiste: Für Forsberg und Yussuf Poulsen kamen Justin Kluivert und Hwang Hee Chan.

Champions League: Salah-Konter raubt Leipzig alle Chancen



In der 65. Minute wäre es fast passiert: Sörloth nahm eine Hwang-Flanke mit dem Kopf und setzte den Ball an die Liverpooler Latte. Fünf Minuten später war dann aber auch schon alles vorbei: Gemeinsam mit Sadio Mane und Jota leitete Salah einen Konter wie in Liverpools besten Tagen ein und schloss ihn selbst zum 1:0 (70.) ab. Mane (74.) traf zum 2:0-Endstand.

Das könnte Sie auch interessieren:Gladbach spielt gegen Manchester City jetzt doch in Budapest

Auch dem FC Barcelona misslang die Aufholjagd. Nach der 1:4-Hinspielklatsche war das 1:1 bei Paris St. Germain für die Katalanen zu wenig. Mbappe (31.) brachte die Franzosen per Elfmeter in Führung, Messi (37.) gelang nur noch der Ausgleich.