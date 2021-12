„Ruhrpott-Asis“: Effenberg findet Kruse-Attacke „nicht schlau“

Nachdem Max Kruse sich nach dem 1:0-Sieg mit Union Berlin beim VfL Bochum über das Verhalten einiger VfL-Fans in den sozialen Medien beschwerte, hagelte es nun Kritik von Stefan Effenberg. Der Ex-Profi und TV-Experte bezeichnete Kruses Verhalten im Anschluss als „nicht schlau“.

Kruse hatte sich im Nachgang des Spiels am Samstag über das „asoziale Verhalten“ einiger Bochumer Zuschauer echauffiert. „Aber heute war wieder so ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Asis in Bochum versammelt haben und dachten ‚heute gehen wir mal ins Stadion.‘ Das hat man gemerkt“, sagte Kruse in einer Instagram-Story.

Effenberg bezeichnet Kruse-Post als „nicht schlau“

Nun meldete sich TV-Experte Stefan Effenberg im „Doppelpass“ zu Wort und kritisierte wiederum Kruse für sein Verhalten. „Wäre ich sein Papa, dann hätte ich ihm davon abgeraten. Er hat vorher auch geheiratet, da kann er sowas wegschmunzeln. Das auf den sozialen Netzwerken zu äußern, das finde ich nicht gut“, fasste Effenberg zusammen und ergänzte: „Schlau war es nicht.“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Michael Rummenigge, der ebenfalls der Talkrunde beiwohnte. „Solche Dinge sind heutzutage üblich, das ist Selbstvermarktung. Ich finde es unnötig. Er wäre Philosoph gewesen, wenn er geschwiegen hätte“, so Rummenigge.

Nicht das Ergebnis, mit dem wir uns aus diesem Bundesliga-Jahr verabschieden wollten. Dennoch stolz auf die letzten Monate Entspannten und friedlichen Restsamstag da draußen. Auch allen Ruhrpott-Asis#BOCFCU pic.twitter.com/S882gzywVu — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) December 18, 2021

Die Bochumer jedenfalls reagierten gelassen auf die Vorwürfe und wünschten allen „Ruhrpott-Asis“ via Twitter explizit ein schönes Wochenende.