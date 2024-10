Rücktritt vom Rücktritt: Ex-Nationalspielerin feiert Comeback in der Bundesliga

Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Bianca Schmidt kann es doch nicht lassen – und kehrt für den Bundesliga-Aufsteiger Turbine Potsdam aufs Spielfeld zurück.

„Die letzten Wochen in meiner neuen Funktion haben mir viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich doch noch nicht so ganz ohne das Fußballspielen kann“, sagte die 34-Jährige, die ihre Karriere eigentlich im Sommer beendet hatte, am Freitag in einem Klubstatement.

Turbine Potsdam: Bianca Schmidt zurück in der Bundesliga

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga mit Turbine hatte Schmidt im Sommer die Rolle der Teammanagerin übernommen. 2006 begann die 51-malige deutsche Nationalspielerin ihre Profikarriere in Potsdam, gewann mit Turbine und später dem 1. FFC Frankfurt insgesamt vier deutsche Meisterschaften, einmal den Pokal sowie zweimal die Champions League.

Erst in diesem Sommer zog sich Bianca Schmidt (l.) von der aktiven Fußball-Bühne zurück – nun kündigte sie ihr Bundesliga-Comeback an. imago/foto2press Erst in diesem Sommer zog sich Bianca Schmidt (l.) von der aktiven Fußball-Bühne zurück – nun kündigte sie ihr Bundesliga-Comeback an.

„Wir freuen uns alle, dass Bianca wieder und immer noch Lust, Spaß und den nötigen Ehrgeiz hat, auch in der 1. Bundesliga weiterhin Fußball zu spielen“, sagte Potsdam-Trainer Marco Gebhardt.

Der Coach ergänzte:„Mit ihrer Erfahrung und Einstellung können und werden unsere, vor allem jungen, Spielerinnen hoffentlich profitieren.“ (aw/sid)