„Rückt in den Fokus“: Ein Bayern-Star profitiert von Nagelsmann-Verlängerung

Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zur WM 2026 könnte besonders für Aleksandar Pavlovic einen positiven Effekt schon in diesem Sommer haben. Die Chancen des Jungstars von Bayern München auf ein Debüt in der Nationalmannschaft bei der Heim-EM sind jedenfalls durch die Unterschrift des DFB-Chefcoaches in der vergangenen Woche offenkundig gestiegen.

„Klar ist er gerade jetzt durch die Verlängerung von mir natürlich ein Spieler, der noch mehr in den Fokus rückt, weil wir Richtung WM eine gewisse Perspektive bauen wollen und eine Mannschaft bauen wollen, die auch in der Lage ist, eine gute WM zu spielen“, sagte Nagelsmann in einem Interview von Magenta TV.

Pavlovic erhielt Vorzug vor Leon Goretzka

Der Bundestrainer hatte den 19-Jährigen bereits überraschend für die Länderspiele im März nach nur wenigen Profi-Einsätzen für den FC Bayern erstmals für die A-Auswahl nominiert. Pavlovic musste dann aber wegen eines Infekts für die Partien in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen. Auf der Sechser-Position im defensiven Mittelfeld hatte er als Perspektivspieler sogar den Vorzug von seinem Klub-Kollegen Leon Goretzka erhalten.

Da Nagelsmann nun aber nicht nur die EM in wenigen Wochen, sondern auch das kommende Großereignis in gut zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko im Blick hat, steigen die Chancen junger Akteure wie Pavolvic, in diesem Sommer wichtige Turnier-Erfahrungen sammeln zu dürfen. „Demnach ist er auch ein Kandidat, der vielleicht auf den EM-Zug noch aufspringen kann“, sagte Nagelsmann. (dpa/mg)