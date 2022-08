Klopp fand’s „nicht cool”: Neuer Liverpool-Star sieht Rot – wieder kein Sieg

Unglücklicher hätte die Premier-League-Saison nicht starten können für Liverpool. Während Manchester City am ersten Spieltag bei West Ham United zu Gast war und die Londoner 2:0 abfertigte, ging es für die Reds zum Aufsteiger Fulham. Dabei kam Klopps Mannschaft nicht über ein 2:2 hinaus. Am Montagabend empfing Liverpool nun Crystal Palace, jedoch lief auch das Spiel nicht wie gewünscht.

An der Liverpooler Anfield Road kamen die Gäste mit dem ersten Torschuss zum überraschenden Führungstreffer. Wilfried Zaha (32.) durfte nach einem Konter jubeln. Für die Liverpooler traf Neuzugang Darwin Nunez (45.) nur den Pfosten. Nach dem Wechsel gerieten die Reds in Unterzahl, Nunez (57.) sah nach einem Kopfstoß im Strafraum gegen Christian Andersen die Rote Karte, der Däne kam mit Gelb davon.

Klopp richtete nach der ersten Roten Karte wegen einer Tätlichkeit in seiner fast siebenjährigen Amtszeit beim FC Liverpool deutliche Worte an Übeltäter Nunez gerichtet. Es habe zwar eine Provokation gegeben, aber es sei definitiv „die falsche Reaktion“ gewesen. Er werde mit ihm ein Gespräch führen, so der deutsche Erfolgscoach. „Er muss daraus lernen. Unglücklicherweise hat er nun drei Spiele, um dies zu tun. Das ist nicht cool für uns, aber es ist, wie es ist“, so der Ex-Dortmund-Trainer.

In Unterzahl egalisiert Diaz das Ergebnis mit einem Traumtor

Wenig später kam Liverpool dann noch zum Ausgleich: Luis Diaz (61.) traf nach einem Solo und sorgte für Jubel. Doch für den ersten Saisonsieg in der Premier League reichte es nicht mehr. Insgesamt hätte das Spiel für die Reds nicht unglücklicher laufen können. Mit 24 zu 7 Torschüssen waren die Liverpooler das deutlich überlegene Team und hatten viel Pech in den Abschlüssen. (dpa/pw)