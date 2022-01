Was für eine üble Szene! Liverpool-Star Sadio Mané hat nach dem heftigen Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart Vozinha im Achtelfinale des Afrika Cups zwischen Senegal und Kap Verde (2:0) aber aus dem Krankenhaus Entwarnung gegeben.

„Alles ist gut“, schrieb der Stürmerstar aus dem Krankenbett unter einem Foto, das ihn mit Vozinha zeigt.

Die beiden Spieler waren am Dienstag heftig mit dem Kopf zusammengeprallt. Der Keeper erhielt für die Aktion die Rote Karte. Mané konnte zunächst weiterspielen und erzielte noch den Führungstreffer, ehe er ausgewechselt werden und im Krankenhaus untersucht werden musste.

Afrika-Cup: Liverpool-Star Sadio Mané nach Foul ins Krankenhaus

Ob der Schützling von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Sonntag im Viertelfinale gegen Mali oder Äquatorialguinea spielen kann, ist noch nicht bekannt.

Marokko vergab derweil gegen Malawi zahlreiche Chancen, gewann am Ende aber doch noch 2:1 (1:1). Youssef En-Nesyri (45.+2) und der frühere Dortmunder Achraf Hakimi (70.) per Freistoß drehten das Spiel für die „Löwen vom Atlas“. Zuvor hatte Gabadinho Mhango (7.) Malawi mit einem bemerkenswerten Schuss aus fast 40 Metern in Führung gebracht.

Zuvor hatten bereits Gastgeber Kamerun, Gambia, Tunesien und Burkina Faso das Viertelfinale erreicht. Am Mittwoch spielen auch noch die Elfenbeinküste und Ägypten um einen Platz unter den letzten Acht.