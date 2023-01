Ronaldos Freundin gibt intime Einblicke preis

Fans von Cristiano Ronaldo können ihren Superstar bald hautnah erleben, zumindest fast. Auf jeden Fall wird sich der 37-Jährige ab März wohl in die Wohnzimmer vieler seiner Anhänger verirren – denn da startet die zweite Staffel der Netflix-Serie „Soy Georgina“.

Im Januar 2022 feierte „Soy Georgina“ Premiere. In sechs etwa 40 Minuten dauernden Episoden wurde Georgina Rodriguez‘ Alltag porträtiert. Natürlich gewährte das Material nicht nur intime Einblicke in das Leben des Models, sondern auch in das ihres Lebensgefährten Cristiano Ronaldo und ihrer gemeinsamen Familie.

„Soy Georgina“ erhält ab März eine Fortsetzung auf Netflix

Wie Rodriguez nun auf Instagram bestätigte, wird die Serie mit einer zweiten Staffel fortgesetzt – und das schon in zwei Monaten. Alle Fans dürfen also darauf hoffen, der 29-Jährigen und dem Superstar Ronaldo über den Bildschirm bald erneut nahe zu kommen.

Inwieweit der historische Wechsel Ronaldos zu Al-Nassr FC nach Saudi-Arabien den Werdegang der neuen Staffel beeinflusst, bleibt abzuwarten. Der Umzug in den Wüstenstaat dürfte aber in jedem Fall nicht ganz unerwähnt bleiben, wo das Paar mit seinem Lebensstil dort doch gegen die Gesetze verstößt.