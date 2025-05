Riesen-Freude! Zwei Traditionsklubs sind zurück in der 2. Bundesliga

Zwei große Traditionsklubs sind zurück in der 2. Bundesliga! Der achtmalige DDR-Meister Dynamo Dresden und Pokalfinalist Arminia Bielefeld, dem der befreundete HSV direkt gratulierte, kehren zurück.

Dresden konnte sich am vorletzten Spieltag sogar ein 0:1 (0:0) bei Waldhof Mannheim erlauben. Bielefeld feierte den Aufstieg vor dem Fernseher, da der 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock patzten.

Hinter den beiden Aufsteigern kämpfen Energie Cottbus, Saarbrücken (beide 62 Punkte) und Rostock (60) um den Relegationsplatz. Cottbus gewann am Samstag das Verfolgerduell in Rostock mit 3:1 (2:0), Saarbrücken unterlag bei Alemannia Aachen 2:4 (0:1).

+++ Arminia #Bielefeld steigt in die 2. Bundesliga auf +++ Wir gratulieren unseren Freunden aus Ostwestfalen und drücken jetzt schon die Daumen für das Pokalfinale. ? #nurderHSV pic.twitter.com/kFW3XzpQDl

Bielefeld (66) kann Dresden (68) am Sonntag mit einem Sieg bei Absteiger SpVgg Unterhaching als Tabellenführer ablösen.

Herzlichen Glückwunsch, @arminia! ?



Die #DFL gratuliert dem DSC Arminia Bielefeld zum Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach zwei Jahren in der 3. Liga gelingt den Ostwestfalen die Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse ➡️ https://t.co/eNFBHOV80g pic.twitter.com/71w0lID68R