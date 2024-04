Ricken neuer BVB-Boss: So reagiert Trainer Terzic

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic begrüßt den Aufstieg seines alten Weggefährten Lars Ricken in die Geschäftsführung des Vereins ausdrücklich. Auch über die Rückkehr von Sven Mislintat als Technischer Direktor äußerte sich Terzic am Freitag vor dem Liga-Spiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) sehr positiv.

„Ich habe mit Lars und Sven eine Vergangenheit, ich schätze die beiden sehr, wir haben damals gut zusammengearbeitet“, sagte Terzic, der lange Dortmunder U-Mannschaften betreut hat. „Sie haben hier beide Top-Arbeit geleistet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Beim Spiel in Leipzig: Malen wird fehlen

Im „Endspiel“ um den vierten Bundesliga-Tabellenplatz in Leipzig muss der BVB weiterhin auf Donyell Malen verzichten. „Er ist immer noch nicht schmerzfrei, das ist ein bisschen frustrierend“, sagte Terzic: „Das sieht nicht gut aus fürs Wochenende.“

Kapitän Emre Can und Ian Maatsen sind gesperrt, der zuletzt herausragend starke Marcel Sabitzer war in dieser Woche angeschlagen. „Er war erkältet, wir gehen aber davon aus, dass er einsatzfähig ist“, berichtete Terzic, der Gedanken an das folgende Champions-League-Halbfinale keinen Raum gibt: „Wir sprechen nicht über Paris. Der volle Fokus liegt auf Leipzig.“ (sid/fs)