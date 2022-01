„Richtig große Eier“: Fußball-Stars loben Eberls mutigen Schritt

Nationalspieler Toni Kroos hat Sportchef Max Eberl vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach dessen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen gewürdigt. „Chapeau Max Eberl. Überragender Manager und Typ mit richtig großen Eiern. Gute Erholung, Max“ schrieb der Mittelfeldspieler von Real Madrid am Freitag auf Twitter.

Eberl hatte am Freitag in einer Pressekonferenz unter Tränen seinen Rücktritt erklärt. „Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt“, sagte der 48-Jährige, der seit 1999 im Verein war und dort seit 2008 als Sportdirektor tätig: „Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.“

Nicht nur Kroos fand lobende Worte für Eberls mutigen Entschluss. Auch Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan (Manchester City) schrieb auf Twitter: „Meinen größten Respekt vor Max Eberl für diese sicherlich sehr schwierige Entscheidung. Dazu gehört sehr viel Mut! Alles Gute für die Zukunft, Max – und vor allem viel Gesundheit.“ (dpa/sid)