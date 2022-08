Brasiliens-Stars reagieren nach Provokation auf Didi Hamann: „Heul doch!“

Der brasilianische Stürmer Richarlison ist einer der Star-Neuzugänge bei Tottenham Hotspur. Nachdem der 25-Jährige in den vergangenen Jahren bei Everton auf sich aufmerksam machen konnte, zog es ihn in diesem Sommer für knapp 60 Millionen Euro in die englische Hauptstadt. Immer wieder steht der Brasilianer für sein Verhalten in der Kritik. So warf er in der vergangenen Saison beispielsweise eine Pyro-Fackel, die auf den Platz geworfen wurde, zurück in die Zuschauerränge. Am Wochenende sorgte Richarlison nun erneut für Ärger.

Nachdem die Spurs überzeugend in die neue Premier-League-Saison gestartet waren, wartete am Sonntag das Auswärtsspiel beim Aufsteiger Nottingham Forest. Früh konnten die Londoner durch Harry Kane in der 5. Minute in Führung gehen. In der zweiten Hälfte verschoss Kane zunächst einen Elfmeter, bevor in der 74. Minute Richarlison für Heung Min Son eingewechselt wurde. Dieser konnte für den Engländer kurze Zeit später den Treffer zum 2:0 Endstand auflegen.

Richarlison provozierte seine Gegenspieler

Für Schlagzeilen sorgte jedoch eine ganz andere Szene. Um Zeit von der Uhr zu nehmen, provozierte der Brasilianer seine Gegner und hielt den Ball für kurze Zeit hoch, bevor er ihn zu seinen Mitspielern weiterspielte. Gegenspieler Brennan Johnson fand die Aktion des 25-Jährigen jedoch alles andere als witzig und entschied sich dazu, Richarlison nachträglich zu foulen, wofür es sich die Gelbe Karte abholte.

Anschließend an das Spiel kursierten in den sozialen Medien unzählige Videos der Aktion, über die sich Fans aufregten. Auch Ex-Liverpool-Spieler und TV-Experte Dietmar „Didi“ Hamann sah die Aktion und veröffentlichte daraufhin einen Twitter-Beitrag. Zu sehen ist die Szene Richarlisons, unter die der Champions-League-Sieger von 2005 schrieb: „Die Aktion hätte wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt und mit Freistoß für Nottingham neugestartet werden müssen“.

Nothing to do with showboating. Should have been booked for unsportsmanlike conduct and restarted with free kick to Forest https://t.co/KD2xyufXdE — Didi Hamann (@DietmarHamann) August 29, 2022

Der Tweet gefiel nicht jedem gut und der deutsche TV-Experte erhielt viel Kritik an seiner Aussage. Auch Richarlison wurde auf Hamann aufmerksam und kommentierte den Beitrag mit den Worten „Heul doch“, wohinter er noch einen weinenden Emoji setzte. Nationalmannschafts-Kollege und PSG-Star Neymar Jr. wurde ebenfalls auf den Tweet aufmerksam und postete drei lachende Smileys unter Richarlisons Antwort.

Cry more — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 29, 2022

Während der Beitrag von Hamann bei rund 10.000 Likes steht, feiern Fans die Antwort des Brasilianers. Derzeit hat der Tweet knapp über 170.000 Likes.

Erst vor kurzem trug der Spurs-Star eine Streitigkeit auf Twitter aus. Damals noch im Trikot von Everton schrieb der 25-Jährige an Liverpool-Legende Jamie Carragher: „Wasch dir den Mund, bevor du über mich oder Everton sprichst, ich respektiere dich nicht.“ Hintergrund waren Aussagen Carraghers zu der Spielweise des Brasilianers, welcher sich zu oft leichtfertig hinfallen lies.