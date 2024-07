Der Countdown läuft, für die deutschen Fußballerinnen im Allgemeinen, ganz speziell aber für Horst Hrubesch. Nach den Olympischen Spielen in Paris (ab 24. Juli) wird der 73-Jährige als Bundestrainer abtreten und Christian Wück Platz machen. Eine aufreibende Zeit liegt hinter Hrubesch. Neun Monate unter Hochspannung, zunächst von Zweifeln begleitet, ehe er sich zum Retter der DFB-Frauen aufschwang. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in Hannover ist am Dienstag (19 Uhr, live in der ARD) Hrubeschs letztes Heimspiel als Bundestrainer. Wehmut schwingt mit. Und Dankbarkeit. Kurz davor hat DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig verraten, wie er die HSV-Legende von einer Rückkehr zum DFB überzeugte – und welche Rolle St. Pauli dabei spielte.