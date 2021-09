Das riecht schon gewaltig nach Normalität. Wenn RB Leipzig nach der Länderspielpause (11.9.) den FC Bayern zum Topspiel empfängt, dürfen aller Voraussicht nach 34.000 Zuschauer in der Red Bull Arena dabei sein. Es wäre die ligaweit höchste Besucherzahl seit eineinhalb Jahren. Die Arena in Leipzig bietet insgesamt knapp 42.000 Fans Platz.

Steigt der Liga-Hit vor einer Top-Kulisse? Möglich macht die Aussicht darauf ein neues Hygienekonzept des sächsischen Vereins, das vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigt wurde. Somit könnten alle Dauerkarteninhaber beim Spiel dabei sein. Die restlichen 3000 Tickets sollen Fans der Münchner, VIP-Gäste und RB-Partner erhalten, hieß es von Vereinsseite.

Inzidenz in Leipzig muss vor Bayern-Spiel unter 35 liegen

Allerdings: Möglich wird der große Fan-Ansturm nur, wenn die Inzidenz in Leipzig am 6. September unter 35 liegen sollte. Zuletzt wurde sie mit 18,7 angegeben. RB ist hoffnungsfroh, dass alles klappt, schrieb in einer Ticket-Info: „Wir freuen uns auf den nächsten Schritt zurück zur Normalität und auf ein großes Fußballfest mit über 30.000 Fans in unserem Stadion.“

Es wäre der passende Rahmen für eine knisternde Partie. Neben Trainer Julian Nagelsmann, der vor der Saison von RB zu den Bayern wechselte, schlossen sich auch die früheren Leipziger Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer den Münchnern an.