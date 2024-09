Diagnose ist da: Real-Superstar Mbappé fällt verletzt aus

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hatte zuvor nach der vorzeitigen Auswechslung von Superstar Kylian Mbappé beim Zittersieg gegen Deportivo Alavés die Fans der Königlichen beruhigt. Doch nun die bittere Nachricht: Der Stürmer fällt bei den Mardilenen mit einer Muskelverletzung aus.

„Ihm geht es bestens, er hat nur eine Belastung gespürt und deshalb um eine Auswechslung gebeten, um keine Probleme zu bekommen“, sagte Ancelotti noch nach dem 3:2 (2:0) Reals am Dienstagabend, bei dem der Franzose zehn Minuten vor dem Ende ausgewechselt worden war. Das Problem ist nun doch vorhanden. Wie lange der Ausnahmespieler mit seiner Muskelverletzung im linken Oberschenkel ausfällt, ist noch unklar, spanische Medien gehen von einer Pause von rund drei Wochen aus.

Mbappé verpasst das Stadtderby

Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappes Einsatz in der Königsklasse in der Partie gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga gegen den FC Barcelona. Sicher fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atletico Madrid am Sonntag.

Bereits vor dem Spiel gegen Aláves, in dem Mbappé das 2:0 (40. Minute) erzielt hatte, Spekulationen über eine Schonung des Stürmers gegeben hatte. Mbappé machte bislang jedes Spiel für Madrid seit seinem Wechsel aus Paris.

„Es war eine klare Rote Karte“: Alaves-Trainer wütet nach Abpfiff

Doch nicht nur Mbappé stand an diesem Abend im Mittelpunkt. Stümer-Kollege Endrick sorgte mit einer üblen Szene für Aufsehen – und für Unmut beim Gegner. Abseits des Spielgeschehens trat der Brasilianer seinem Gegenspieler Santiago Mourino zwischen die Beine und sah dafür nur die Gelbe Karte.

„Endrick hätte verwarnt werden müssen, es war eine klare Rote Karte. Niemand kann sagen, dass es kein Rot für Endrick war. Wir hätten die letzten zehn Minuten mit einem Mann mehr spielen müssen“, zornte Alaves-Trainer Luis Garcia nach dem Spiel. Doch der 18-Jährige kam, nur 14 Minuten nach seiner Einwechslung, mit der Ermarnung davon – auch der VAR griff nicht ein.

Zwei schnelle Tore: Alaves schnuppert am Unentschieden

Mit zwei Toren innerhalb von zwei Minuten in der 85. und 86. Minute gelang es Alaves jedoch, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Für einen Punkt reichte es gegen die zu elft spielenden Madrilenen jedoch nicht. (dpa/mg)