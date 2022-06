Mit verunglückter Fotomontage: Real Madrid stellt DFB-Star Rüdiger vor

Nun ist der Deal fix! Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger schließt sich Champions-League-Sieger Real Madrid ablösefrei an und unterschreibt einen Vierjahresvertrag bis 2025 bei den Königlichen. Dabei zeigte Real in den Sozialen Netzwerken eine etwas verunglückte Fotomontage, die Rüdiger in der Real-Kabine zeigen soll.

Bereits vor einigen Monaten wurde über den Wechselwunsch des 29-Jährigen berichtet, speziell nachdem der FC Chelsea aufgrund von Ex-Inhaber Roman Abramovich und dessen Beziehungen nach Russland sanktioniert wurde.

Real Madrid verpflichtet DFB-Star Antonio Rüdiger

Auch wenn Thomas Tuchel, Trainer der Blues, immer wieder versucht hatte, seinen Innenverteidiger zu halten und den Vertrag mit dem Deutschen zu verlängern, schaffte er es am Ende nicht. Am kommenden Montag soll DFB-Star Rüdiger offiziell vorgestellt werden – bis dahin müssen die Fans mit der Fotomontage, die bei Twitter einige ironische Kommentare („Ich bin Grafikdesigner und könnte helfen…”) kassierte, vorlieb nehmen.

Nun kann Rüdiger, der sich 2017 dem FC Chelsea anschloss, auf fünf erfolgreiche Jahre zurückblicken, in welchen er mit den Blues die Europa und die Champions League gewinnen konnte. Speziell nachdem Ex-Dortmund-Trainer Tuchel den Klub 2021 übernommen hatte, moserte sich Rüdiger zu einem unangefochtenen Stammspieler, der aus der Abwehrkette eigentlich nicht mehr wegzudenken war. Kein Wunder also, dass Chelsea alles versucht hat, den deutschen in den eigenen Reihen zu halten.

Rüdiger: Neun Millionen Euro Jahresgehalt bei Real

Damit ist den Königlichen ein echter Coup gelungen. Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, lassen sich die Madrilenen die Dienste des Deutschen einiges kosten.

So soll das Jahresgehalt bei neun Millionen Euro liegen, sowie eine Antrittsprämie bei acht Millionen Euro. Hinzu kommt die Beraterprovision von 15 Millionen Euro. Immerhin spart sich Real Madrid die Ablöse, die bei ca. 35 Millionen Euro gelegen hätte.

Das könnte Sie auch interessieren: Wirbel um Mbappés Mega-Deal: „Unmöglich, dass nicht betrogen wurde“

Nun trifft Rüdiger bei seinem neuen Verein auf Ex-Nationalspieler Toni Kroos, sowie auf seine Verteidigerkollegen David Alaba und Eder Militao, mit denen er in der kommenden Saison den Strafraum sauber halten will.