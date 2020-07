Real Madrid Meister!: Starker Ramos schwärmt von Zidane – Messi wütet

Spätestens mit seinem unfassbaren Mucki-Bild vor dem Spiel war klar: Kapitän Sergio Ramos lässt sich diesen Titel nicht mehr nehmen! Und so kam es dann auch: Real Madrid um Ramos und Toni Kroos hat sich die erste spanische Meisterschaft seit drei Jahren am vorletzten Spieltag mit einem 2:1 gegen den FC Villarreal gesichert.

Die Erleichterung war ihnen anzusehen - auch wenn die Fans wegen der Corona-Pandemie draußen bleiben mussten. „Es ist das Ergebnis harter Arbeit und von Beharrlichkeit“, sagte Real-Anführer Ramos.

Real Madrid Meister: Sergio Ramos schwärmt von Trainer Zinedine Zidane

Als Macher des Erfolgs gilt Trainer Zinedine Zidane. Seit März 2019 ist der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler zurück auf der Trainerbank von Real. Die Meisterschaft nun holte der 48-Jährige mit vielen Spielern, auf die er schon in seiner ersten Amtszeit von 2016 bis 2018 setzen konnte und mit denen er dreimal die Champions League gewann. „Wir glauben an ihn, an alles, was er sagt“, meinte Ramos.

Mit dem zehnten Sieg in Serie löste der Rekordchampion den Erzrivalen FC Barcelona endlich wieder als Meister ab. Die kriselnden Katalanen stolperten zeitgleich trotz eines Treffers von Weltstar Lionel Messi mit 1:2 gegen CA Osasuna.

Peinlicher FC Barcelona! Lionel Messi rechnet ab

Messi wütete anschließend. „Wir haben nicht erwartet, dass es so endet, aber das spiegelt das ganze Jahr wider. Wir waren sehr inkonsequent und sehr schwach“, sagte der Argentinier.

„Wir haben viele Spiele verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen, und wir müssen selbstkritisch sein. Wir sind Barcelona und wir sind verpflichtet, die Spiele zu gewinnen“, sagte der 33-Jährige, der dem Rivalen dennoch gratulierte: „Nach der Pause hat Madrid keine Spiele verloren, und dafür gebührt ihnen Anerkennung, aber wir haben ihnen auch sehr geholfen.“

Im Hinblick auf die Champions League fordert Messi eine Steigerung. „Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, müssen wir viel ändern“, sagte er. Am 8. August treffen die Katalanen im Achtelfinal-Rückspiel auf den SSC Neapel. Das Hinspiel vor der Coronapause endete 1:1.