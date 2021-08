RB verliert 0:2 gegen Liverpool: Doppelschlag erledigt Leipzig in Budapest

Der Trip hat sich mal so gar nicht gelohnt: Weil der FC Liverpool aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht nach Deutschland einreisen durfte, musste RB Leipzig das Champions-League-Hinspiel im Achtelfinale nach Budapest verlegen – und kassierte eine wohl vorentscheidende 0:2 (0:0)-Pleite.

Und die war durchaus bitter, denn die „Gastgeber“ lieferten sich mit der in der heimischen Liga in Schieflage geratenen Truppe von Jürgen Klopp ein Duell auf Augenhöhe. In einer Partie mit hohem Tempo gab es Chancen auf beiden Seiten, und hätte Leipzigs Nkunku nicht kurz nach der Pause in Reds-Keeper Alisson seinen Meister gefunden (47.) …

Hat er aber. Und kurz darauf patzte Sabitzer auf fatale Weise, als sein Rückpass den Weg in die Füße von Salah fand, und der Ägypter ließ sich nicht zwei Mal bitten (52.). Und Liverpool nutzte das kurze Wirrwarr bei Julian Nagelsmanns Mannen zur Vorentscheidung: Mukiele grätschte nach einem langen Pass ins Leere, Mané war frei durch und schob die Kugel zum 0:2 in die Maschen. Selbst ein absolut verdienter Anschlusstreffer war Leipzig nicht vergönnt, der Ex-HSVer Hwang versemmelte den letzten Hochkaräter (90.+3).