Rat von Lothar Matthäus: Wechselt Mario Götze zu Hertha BSC?

Das Kapitel Borussia Dortmund wird für Mario Götze in wenigen Wochen ein zweites Mal enden. Das gab Sportdirektor Michael Zorc vor dem 2:0-Sieg des BVB in Wolfsburg am Sonnabend bekannt.

Doch wohin zieht es den 27-Jährigen im Sommer? Geht es nach DFB-Rekordspieler Lothar Matthäus zu Hertha BSC! . „Wenn er in der Bundesliga bleiben sollte, Hertha BSC, diese Idee hat einen Charme. Er kann die spielerische Qualität bei Hertha steigern“, sagte Matthäus als Experte beim TV-Sender Sky.

Bleibt Götze in Deutschland?



„Er wird ein bisschen einen Gehaltsverzicht machen müssen. Aber ich glaube, dass tut ihm da nicht weh. Er hat in den letzten zehn Jahren gut verdient, er hat uns zur Weltmeisterschaft geschossen, er ist vier oder fünf Mal deutscher Meister geworden. Er hat auch eine Erfolgsgeschichte hinter sich. Von dieser Seite her würde es mich freuen, diesen Namen Götze weiter in der Bundesliga zu sehen“, meinte Matthäus.

Klinsmann wollte Götze schon im Winter



Der Marktwert des Finaltorschützen der WM 2014 liegt noch bei 10,5 Millionen Euro, beim BVB hatte er zuletzt keinen Stammplatz mehr. Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann hatte schon im Winter versucht, den Offensivmann nach Berlin zu locken – vergeblich. Klappt es im zweiten Anlauf?