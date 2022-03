Nach mutmaßlich rassistischen Beleidigungen während der Partie zwischen Cagliari Calcio und Tabellenführer AC Mailand untersucht die italienische Justiz Berichten zufolge den Fall.

Die Fans des sardischen Klubs sollen bei dem 1:0-Auswärtssieg Milans in der Serie A am Samstagabend den französischen AC-Keeper Mike Maignan und Verteidiger Fikayo Tomori rassistisch beleidigt haben, berichtete die „Gazzetta dello Sport“. Am Ende der Partie hätten sich die Spieler beider Teams deshalb zudem minutenlang gestritten.

Die Staatsanwaltschaft des italienischen Fußballverbandes FIGC habe eine Untersuchung zu dem Fall eingeleitet, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag unter Berufung auf Verbandsquellen. „Dieser Serie-A-Spieltag war dazu bestimmt, sich Rassismus entgegenzustellen, aber wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns und wir müssen weiter zusammen dagegen kämpfen“, twitterte AC Mailand am späten Samstagabend. (dpa/jvd)