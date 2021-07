Wegen Rassismus: Ex-Bayern-Jugendtrainer 18 Monate gesperrt!

Das DFB-Sportgericht hat einen früheren Jugendtrainer des FC Bayern München für 18 Monate gesperrt. Wie der DFB mitteilte, wurde die Strafe wegen sieben Fällen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Verbot zur Ausübung der Trainertätigkeit belegt.

Die Sperre gilt vom 1. Juli 2021 an bis einschließlich 31. Dezember 2022. „Bei den einzelnen Vorgängen handelt es sich um solche, die den Werten und Grundsätzen des DFB in massiver Weise zuwiderlaufen“, erklärte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Der Jugendtrainer soll sich in mehreren Chats teils heftig rassistisch geäußert haben.

Ex-Bayern-Jugendtrainer gesperrt

„Sie sind zum Teil diskriminierender Art gewesen und widersprechen der Verantwortung und Rolle eines Jugendtrainers in erheblicher Weise.“ Der Jugendtrainer hat dem Urteil zugestimmt. Seit August 2020 sei er nicht mehr als Trainer für den FC Bayern tätig.