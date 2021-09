Rassismus: Moschee auf Köln-Trikot: Mitglied kündigt – Verein reagiert klasse!

Klasse Reaktion! Weil ein Fan des 1. FC Köln seine Vereinsmitgliedschaft mit der Begründung gekündigt hatte, dass auf den neuen Auswärtstrikots des Bundesliga-Klubs auf der Kölner Skyline auch eine Moschee abgebildet ist, reagierten die Rheinländer prompt.

Das nunmehr aus dem Verein ausgetretene Mitglied begründete die Kündigung laut Vereinsmeldung damit, dass es sich „nicht mit Moslems und Moscheen identifizieren kann“ und deshalb aus der „Glaubensgemeinschaft 1. FC Köln“ austrete.

Moschee auf Trikot des 1. FC Köln: Mitglied kündigt – Verein reagiert klasse!

Die ebenfalls im Kündigungsschreiben enthaltene Vermutung, dass der FC künftig mit rosa Trikots aufläuft, um die „Weltoffenheit perfekt“ zu machen, konterte der Verein mit der Darstellung eines ebensolchen Trikots im rosa Farbton. „Und danke für die Idee mit dem Trikot“, schrieb der FC auf Twitter.

Die Kölner verwiesen in dem Tweet zudem auf ihre Charta. In dem Leitbild des Vereins sind die Normen und Werte für das Miteinander zwischen Club, Mitgliedern und Fans in elf Artikeln zusammengefasst. Darin heißt es insbesondere: „Wir wollen Toleranz, Fairness, Offenheit und Respekt – immer und überall.“