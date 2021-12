Vier Ordner verletzt: Weiterer Skandal in der 3. Liga

Nicht nur in Duisburg gab es an diesem Wochenende einen skandalösen Zwischenfall. Mehrere Verletzte gab es am Samstag beim Drittligaspiel zwischen Borussia Dortmund II und dem FSV Zwickau (3:1), als Problemfans der Gäste den Eingangsbereich des Stadions Rote Erde stürmten.

Es folgten Auseinandersetzungen im Gästeblock. Dabei wurden vier BVB-Ordner verletzt, einer schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.



Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Das könnte Sie auch interessieren: Regierung macht Druck: Erneuter Spielabbruch hat Folgen für französische Fans

Sie setzte 24 Personen im Gästeblock fest und stellte deren Personalien sicher. Diese Fans wurden aus dem Stadion geführt und mit einem Platzverweis belegt.