Punkte und Tore gleich: Darum steht Arsenal trotzdem vor Chelsea in der Tabelle

Beide haben 25 Punkte und 26:14 Tore auf dem Konto – und doch steht der FC Arsenal in der offiziellen Tabelle auf Rang zwei, der FC Chelsea nur auf Rang drei. Die Premier League hat nun aufgeklärt, warum das so ist. „Das Alphabet entscheidet“, teilte die Liga mit – und da kommt Arsenal eben vor Chelsea.

„Irgendwie müssen die Teams in der Tabelle gelistet werden, in diesem Fall entscheidet das Alphabet“, heißt es auf der Homepage der Premier League, gefolgt von dem augenzwinkernden Hinweis: „Man könnte also sagen, dass die Entscheidung von 1914, den Vereinsnamen ‚The Arsenal‘ zu ändern, einen positiven Einfluss hatte.“

Warum in der Tabelle nicht vor beiden Teams eine „2“ geführt wird, erklärte die Liga indes nicht. Dafür aber, was bei einer vergleichbaren Situation am Ende der Saison passiert. Wenn bei Punkt- und Torgleichheit auch der direkte Vergleich keinen Sieger ergibt, müsse ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz über die finale Position entscheiden. So weit sei es in der Premier-League-Geschichte bislang aber noch nie gekommen. (sid)