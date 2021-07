Profis und Fans!: Spieler-Gewerkschaft diskutiert Corona-Impfpflicht fürs Stadion

In der Schweiz sollte es nach Meinung der Spieler-Gewerkschaft Swiss Association of Football Players (SAFP) eine Corona-Impfpflicht für Spieler, Stadionmitarbeiter und Fans geben. Damit soll der Profi-Fußball so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können.

„Zumindest in einer Anfangsphase erachtet die SAFP diese Einschränkungen für die Zuschauer als verhältnismäßig“, teilte die Spieler-Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Schweizer Fußball-Plan: mit Spritze ins Stadion, ohne Spritze vor die Glotze



Zuschauer, welche sich nicht impfen lassen wollten, könnten die Spiele im Fernsehen verfolgen, bis aus gesundheitlicher Sicht auch wieder eine Zulassung ohne Impfung vertretbar erscheine.

Das könnte Sie auch interessieren: Torwart betroffen – schon der neunte Corona-Fall beim VfL Wolfsburg

Laut der SAFP sollen die Klubs der Super League und Challenge League die Zuschauerkapazitäten schrittweise erhöhen dürfen, sobald die breite Bevölkerung Zugang zur Corona-Impfung erhält.