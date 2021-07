Probetraining: Holt Bayern dass nächste Juwel (19) aus Nordamerika?

Der FC Bayern München scheint das nächste große nordamerikanische Talent gefunden zu haben. Wie ESPN berichtet, soll der 19-jährige Tanner Tessmann in den kommenden Wochen beim deutschen Rekordmeister zur Probe mittrainieren.

Für den amtierenden Champions League-Sieger wäre es nicht der erste Spieler, der aus Nordamerika an die Säbener Straße wechseln würde. Mit der Verpflichtung von Alphonso Davies und Chris Richards haben die FCB-Verantwortlichen bereits ein gutes Händchen auf diesem Markt bewiesen.

Deshalb soll das FCB-Training jetzt stattfinden

Der 19-jährige Tessmann feierte in der abgelaufenen Saison sein Debüt in der amerikanischen Profi-Liga Major League Soccer (MLS) und stand dort für den FC Dallas in 21 Spielen auf dem Platz. Wegen der aktuellen Offseason in den USA kann er nun beim Rekordmeister mittrainieren.

Je nachdem, wann die MLS wieder mit dem Spielbetrieb startet, soll das Training in München andauern. Zudem wartet der Rekordmeister noch ab, ob Tessmann möglicherweise zur U23-US-Auswahl berufen wird.

Mit Richards trifft Tessmann auf einen alten Bekannten bei den Bayern. Beide spielten schon in der Academy vom FC Dallas zusammen und waren auch im „Olympic Development Program“ des Bundestaates Alabama aktiv. Laut dem Portal „transfermarkt.de“ liegt der aktuelle Marktwert von Tessmann bei einer Million Euro.