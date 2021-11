Rein fußballerisch war es für viele Zuschauer:innen sicherlich kein wahrer Hingucker und dennoch zog eine Drittliga-Partie Aufmerksamkeit auf sich. Erstmals im deutschen Profifußball kam dabei ein komplett weibliches Schiedsrichter-Gespann bei den Männern zum Einsatz.

Das Spiel zwischen dem TSV Havelse und dem Halleschen FC am Samstag wurde von der FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg geleitet. Bis 2009 selber aktive Fußballerin, entschied sie sich anschließend für eine Laufbahn als Schiedsrichterin.

Seit 2015 kam Hussein in der dritten Liga der Männer zum Einsatz; im Frauenfußball pfiff sie bereits auf internationaler Ebene und wurde 2020 vom DFB als Schiedsrichterin des Jahres gewählt. Als Assistentinnen fungierten Katrin Rafalsi aus Baunatal und Christina Biehl aus Siesbach, welche ebenfalls beide schon in internationalen Spiele zum Einsatz kamen. Das Spiel endete mit 2:1 für die Hausherren.

Hussein ist nach Steinhaus zweite leitende Schiedsrichterin im Männerfußball

Hussein ist nach Bibiana Steinhaus die zweite Schiedsrichterin, die im Männerfußball Profispiele leiten durfte.

In einer spannenden Partie fiel schon in der 8. Spielminute das erste Tor für Havelse, zehn Minuten später folgte der zweite Treffer. Die ersten gelben Karten musste Hussein in der 29. und 31. Minute zücken, kurz vor Halbzeit gelang Halle der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ruhiger – außer zwei weiteren Gelb-Verwarnung und einigen Ein- und Auswechslungen hatten die Schiedsrichterinnen nicht allzu viel zu tun.