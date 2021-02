Premiere: Özil singt türkische Hymne mit – und kassiert bittere Pleite

Das läuft noch gar nicht rund! Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat mit Fenerbahce Istanbul im Kampf um die türkische Meisterschaft unerwartet Federn gelassen. Gegen Mittelfeldklub Göztepe Izmir verlor der 19-malige Titelträger mit dem Rio-Weltmeister in der Startelf 0:1 (0:1). Özil konnte seinem Team abermals nicht helfen, sorgte aber mit einer Aktion schon vor Anpfiff für Aufregung.



In einem TV-Ausschnitt, der auf Twitter veröffentlich wurde, ist zu sehen, wie Özil die türkische Nationalhymne vor der Partie mitsingt. Ungewöhnlich für den 32-Jährigen, hat er doch sowohl bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft als auch vor den ersten Spielen mit seinem neuen Klub stets die Lippen geschlossen gehalten.



Fenerbahce: Özil singt die Hymne mit – verliert aber erneut

Nun also eine Premiere bei Özil! Vor Liga- und Pokalspielen ist es in der Türkei üblich, dass die Nationalhymne in den Stadien gespielt wird. Nach zahlreicher Kritik, die Özil zuvor bei seinem Fenerbahce-Startelf-Debüt für das Nicht-Mitsingen einstecken musste, hat offenbar ein Umdenken bei dem sehr gläubigen Ex-Nationalspieler stattgefunden.

An der Niederlage jedoch konnte auch Özils Gesangseinlage nichts ändern. Spitzenreiter und Stadtrivale Galatasaray ist dem Tabellendritten Fener nach dem 26. Spieltag damit drei Punkte voraus.

Halil Akbunar (9.) brachte die Gäste früh in Führung. Özil wartet auch nach seinem fünften Pflichtspiel-Einsatz für Fenerbahce seit seinem Wechsel im Januar auf eine Torbeteiligung. Eine Premiere gab es also nur beim Singen der Nationalhymne. (sid/tm)