Bestens gelaunt machten sie sich auf den Weg nach St. Gallen und allein schon die Art und Weise der Anreise zeugte von einem Neuanfang. Mit dem Bus fuhren Deutschlands Nationalkicker am Mittwoch von Stuttgart in den rund 220 Kilometer entfernten Spielort, wo sie am Donnerstag (20.45 Uhr, live bei RTL) in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein treffen. Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden auch für Distanzen dieser Art Charterflieger gebucht. Doch unter Hansi Flick soll alles anders werden. Zumindest so vieles wie möglich.

Macht es unter Flick auch sofort sportlich klick? Auf dem Papier wartet zum Einstand des neuen Bundestrainers nur eine Pflichtaufgabe gegen einen Fußball-Zwerg. In der FIFA-Weltrangliste wird Liechtenstein auf Rang 189 geführt, weltweit sind nur 21 Landesverbände noch schlechter. Und dennoch: „Das Land guckt bei diesem Spiel auf uns, die Leute haben eine hohe Erwartungshaltung“, meint Bayern-Star Joshua Kimmich zu wissen. „Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur einen deutlichen Sieg einfahren, sondern dass auch die Art und Weise stimmt.“

DFB-Team steht vor drei Partien binnen sieben Tagen

So sieht’s aus. Nach dem Wechsel von Joachim Löw zu Flick erhofft sich Fußball-Deutschland schnelle Zeichen seiner Stars. Gegen Liechtenstein, am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und kommenden Mittwoch in Island. Neun Punkte und überzeugende Leistungen sollen auf dem Weg zur Katar-WM im kommenden Jahr her. Sie sind auch sportlich wichtig, denn nach dem peinlichen 1:2 Ende März gegen Nordmazedonien belegt Deutschland nur Rang drei in seiner Gruppe. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich auf direktem Wege für die WM, der Zweite muss in die Playoffs.

Wieviel Flick aber steckt schon im neuen DFB-Team? Mit Karim Adeyemi (19/Salzburg), David Raum (23/Hoffenheim) und Nico Schlotterbeck (21/Freiburg) dürfen drei Profis auf ihr Debüt im A-Team hoffen. Zwei Stars, die Flick als als Eckpfeiler eingeplant hat, fehlen allerdings. Thomas Müller (Oberschenkelprobleme) fällt für die gesamte Woche aus. Manuel Neuer (Knöchelblessur) wird von Bernd Leno zwischen den Pfosten ersetzt. Neuers Kapitäns-Binde könnte Kimmich erhalten, es würde passen zu Flicks Vorhaben, den ohnehin schon wortgewaltigen Mittelfeldmann weiter wachsen zu lassen.

Kimmich will einen hohen Sieg des DFB-Teams

Kimmich gab vor der Abreise dann auch noch eine klare Marschroute aus. „Ich hätte es gern, wenn es nach 15 Minuten schon 3:0 steht“, ließ er wissen. „Auch wenn man dann etwas außer Atem ist.“ Tore, Power, Einsatz – egal gegen wen. Die Partie in Liechtenstein soll neue Lust auf das DFB-Team wecken. Darauf kommt es heute an.